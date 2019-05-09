Москва, 9 мая, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Акцию «Бессмертный полк» в Москве посетит английская делегация. Участники праздничного шествия пронесут портреты своих родных и близких — тех, кто помогал отстаивать мир и добиваться победы над фашизмом, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Акция «Бессмертный полк» в Москве

Один из участников боевых действий во Вторую мировую войну — Джеймс Уильям Грин — полк горцев Гордона, участвовал в высадке в Нормандии в 1944 году — операции открытия 2-го Фронта. Сразу после высадки принял участия в тяжёлых боях. Получил тяжёлое ранение во время взрыва грузовика. После того, как он был демобилизован, Джеймс всю жизнь имел осколки в теле и не мог выпрямить левую руку.

Лейтенант Гилберт Шинни — служил в Королевских ВВС, базирующихся в Колчестере. Участвовал в «Битве за Британию» и боевых вылетах на европейский театр военных действий. Не имел боевых ранений, но получил тяжёлую травму, разгружая продукты для лётного состава, когда огромный мешок сахара упал с грузовика и сломал ему позвоночник. Провёл 2 года в гипсе и не мог двигаться. Его комиссовали из военно-воздушных сил с медицинской точки зрения.

Дуглас Куири — служил матросом в Королевском флоте и участвовал в «Битве за Атлантику». Нёс службу на авианосцах. Увлекался фотографией, был штатным фотографом. Неоднократно поднимался на разведывательных самолетах, фотографировал возможные цели, в основном — немецкие подводные лодки. На основании этих фотографий, специалисты-картографы определяли типы, маршруты передвижений, дислокаций, возможных курсов вражеских субмарин и передавали эти данные королевским ВВС и ВМС для уничтожения противника.

Томас Харри Браун — 1909 года рождения — служил в торговом флоте, до и во время Второй мировой войны. Оба корабля, на которых он плавал, были торпедированы немецкими подводными лодками. Томас провёл в воде долгие часы, был спасен оба раза, при это помогал и спасал своих раненых и ослабленных сослуживцев. Имеет государственные награды.

Джордж Брюс — лейтенант Королевского военно-морского флота, которыйлужил на эсминцах — охотниках за нацистскими подводными лодками. Участвовал в многочисленных сражениях и морских схватках. За свои воинские подвиги имеет высокие государственные награды — Атлантическую звезду (орден за победу в «Битве за Атлантику»), Европейскую звезду и стальную звезду за помощь конвоям в прохождении через моря.

Торбен Эрик Стин Петерсен был 3-м офицером на моторном тральщике «Мис Аргентина». Корабль был торпедирован немецкой подводной лодкой у берегов Норвегии 17 марта 1940 года — Торбен погиб в возрасте 24 лет.

Томас Коннолли — ирландец по происхождению, ветеран второго фронта, служил в гвардейском шотландском полку. Участвовал в высадке союзнических войск во Франции. Прошёл с боями Францию, Бельгию, Германию. Был несколько раз ранен, однако каждый раз возвращался в строй. Освобождал Западную Германию от нацистов.

Как сообщало ИА REGNUM, почтить память погибших отцов в Москву приехала французская делегация в составе членов «Ассоциации памяти 120 лет» и выпускников военной школы Сен-Сир.