Менло-Парк, США, 9 мая, 2019, 08:43 — ИА Регнум. Американская компания Facebook создаст подразделения в Ирландии и Великобритании, которые займутся разработкой и продвижением платёжной системы в мессенджере WhatsApp. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Соцсети

К разработке платёжной системы для мессенджера WhatsApp, выкупленного Facebook в 2014 году, будет привлечено более 100 человек. Также эти специалисты будут заниматься разработкой продуктов, ориентированных на безопасность и борьбу со рассылкой спама. Новые подразделения будут размещены в двух городах — Лондоне и Дублине.

Издание отмечает, что компания Facebook планомерно работает над продвижением в сфере финансовых услуг. Так, ещё в 2014 году должность в компании получил бывший президент крупнейшей электронной платёжной системы PayPal Дэвид Маркус.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в отрасли рассказала, что в Facebook работают над созданием криптовалюты, которая станет основой собственной платёжной системы.