Казань, 9 мая, 2019, 08:36 — ИА Регнум. В годы Великой Отечественной войны в Казани работали свыше 50 госпиталей, где лечили тяжелораненых и тех, кто нуждался в сложных операциях. Медпомощь в столице Татарии за годы войны получили более 340 тыс. солдат и офицеров, а из республики в действующую армию призвали более 700 медиков. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Фото из личного архива Татьяны Емелиной, предоставлено администрацией Казани Татьяна Емелина с коллегами.

Фото из личного архива Татьяны Емелиной, предоставлено администрацией Казани Татьяна Емелина с коллегами.

Администрация Казани в рамках 74-летия Победы организовала акцию чествования ветеранов, рассказывая истории их жизни. Татьяна Андреевна Емелина в годы Великой Отечественной войны работала военно-полевым хирургом. В свои 98 лет подполковник медицинский службы не сидит на месте, ведя активный образ жизни, встречается с другими ветеранами и активно занимается патриотическим воспитанием молодёжи.

В интервью порталу kzn.ru ветеран рассказала, что в школе мечтала быть химиком, но, когда она была ученицей 10-го класса, «из-за врачебной ошибки умер отец, последнее его пожелание было, чтобы я стала врачом и спасла хотя бы одну человеческую жизнь».

Новость о начале войны Татьяна — тогда третьекурсница медицинского института — узнала от прохожей.

«После сдачи экзаменов мы с одногруппниками поехали отдыхать на остров Маркиз. Возвращались домой отдохнувшие, веселые, много смеялись. В трамвае к нам подошла женщина и сказала: «Вы еще не в курсе… война началась», — рассказывает Татьяна Емелина.

С войной воочию вчерашней студентке пришлось столкнуться на Волховском фронте — в госпитале, который был рассчитан на 240 мест, врачи обслуживали по 2 тысячи раненых. Не было времени на отдых, по трое суток стояли хирурги у операционного стола.

«Работали так, что ноги отекали, и приходилось сапоги разрезать. Когда начиналась атака — это был ад. Земля тряслась и уходила из-под ног, оперировали под взрывами и летящими снарядами», — вспоминает ветеран, говоря, что до сих пор воспоминания не дают спать — снятся кошмары и кажется, что начинается наступление.

Военный врач в одну из атак получила контузию, но, по её словам, родилась в счастливой рубашке. В другой раз от ранения спасла шапка-ушанка, куда попал осколок снаряда.

«Мне поменяли шапку, а там с внутренней стороны написано «Третья меховая фабрика, г. Казань», заплакала, стала целовать эту шапку, хоть какая-то весточка из дома», — рассказывает ангел в белом халате.

О Победе Татьяна Емелина услышала в ночь на 9 мая.

«Накануне подписания капитуляции был приказ о переезде госпиталей в Прагу. Одну машину с солдатами отправили, а мы остались с ранеными. Ночью пришел начальник госпиталя и сообщил: «Война закончилась». У дежурного врача в мешке были бенгальские огни, мы от радости их зажгли, это было всеобщее ликование», — рассказывает Емелина, которая вернулась в Казань лишь в декабре 1945 года.

После войны военный хирург работала сначала участковым педиатром в детской больнице №3 Кировского района Казани, а позднее заведующей детской консультацией, заведующей отделением и наконец главным врачом.

А ещё позднее Татьяна Емелина была главым педиатром республики, завершив свою карьеру медика в должности заместителя министра здравоохранения РТ по охране здоровья женщин и детей. Её имя внесено в энциклопедию «Лучшие люди России» и в Книгу почёта столицы Татарии.

Напомним, из республики на фронте ушло свыше 700 тыс. жителей, а вернулась домой лишь половина.