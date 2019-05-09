Барнаул, 9 мая, 2019, 07:27 — ИА Регнум. Поисковые работы на месте гибели группы туристов в горах Алтая возобновлены. Об этом сегодня, 9 мая, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Лавина

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Южно-Чуйском хребте произошел сход лавины, под которую попала группа туристов из секции горного туризма Новосибирского государственного университета. лавина сошла 6 мая.

Всего в группе было девять туристов. Их маршрут относился к четвертой категории сложности. В результате схода лавины погибли семь человек. Две выжившие женщины два дня добирались до ближайшего населенного пункта, откуда смогли сообщить о произошедшем — в горах не было связи.

Данная туристическая группа была зарегестрирована в МЧС. Руководитель туристической группы за два дня до схода лавины был предупреждён о неблагоприятных погодных условиях и высокой лавиноопасности.