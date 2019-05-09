Казань, 9 мая, 2019, 06:43 — ИА Регнум. В столице Татарии 74-летие Победы начнут отмечать с военного парада, который стартует в 10:00. В нём примут участие легендарные танки ИС, ИС-3 и Т-34, а также колонны ретроавтомобилей. Помимо этого, в Казани ожидается шествие «Бессмертного полка», насыщенная концертная программа и салют, который можно будет увидеть из четырёх точек города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

MrYantit Танк ИС-3

Главной площадкой празднования станет площадь Тысячелетия, где в 10:00 начнётся военный парад с участием войск Казанского гарнизона, легендарных танков ИС, ИС-3 и Т-34, колонн ретроавтомобилей. В торжественном шествии примут участие свыше 2 тыс. военнослужащих и курсантов, кадетов и юнармейцев. Жителей пригласили прибыть на празднование за полчаса до его начала, уточнив, что необходимо будет пройти досмотровые мероприятия. Зрители смогут расположиться под стенами Казанского кремля.

Помимо военного парада пройдёт шествие «Бессмертного полка», в котором в 2018 году приняли участие 163 тыс. человек, состоится театрализованная программа, а завершит праздник красочный салют у стадиона «Казань Арена», который продлится четыре минуты. Наиболее удачными местами для просмотра салюта, который начнётся в 22:00, названы территория около НКЦ «Казань», Кремлевская набережная, площадка у развлекательного комплекса «Ривьера» и улица Сибгата Хакима.

В парке Победы праздничные мероприятия начнутся в 10:00 и продлятся в течение дня, здесь же до 11:00 пройдёт фестиваль «Наследники Победы», в котором примут участие свыше 600 представителей 32 регионов России. Продолжит программу фестиваль детских духовых оркестров «Фанфары Победы» из 250 участников. В рамках проекта «РиоРита — радость Победы» в парке с 18:00 зазвучат танцевальные мелодии 30−40-х годов в исполнении военного духового оркестра.

На стадионе «Казань Арена» с 19:00 ожидается концертная программа мастеров искусств и молодёжных групп, а уже в 21:00 стартует концертная программа «Поющая Казань».

Сегодня, 9 мая, в Казани пройдут более 120 праздничных мероприятий. Планируется ограничение движения транспорта, а после салюта жителей и гостей столицы Татарии по домам развезёт общественный транспорт, работу которого продлили — наземному транспорту до 23:30, метрополитену — до полуночи. Муниципальные парковки с 9 по 12 мая будут работать бесплатно.

Напомним, в столице республики на сегодня проживают 11,8 тысяч ветеранов, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц и членов их семей. Всего же в Татарии на фронт ушли 700 тыс. человек и почти половина не вернулась домой.

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