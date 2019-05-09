Чебоксары, 9 мая, 2019, 06:16 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках празднования Дня Победы запланировано свыше 1,9 тыс. мероприятий. Масштабные акции пройдут в Чебоксарах, которые в этом году отмечают 550-летие, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Бал кадетов

Традиционно 9 мая торжественные мероприятия в столице республики начнутся с возложения цветов к Вечному огню в мемориальном парке «Победы», где во второй половине дня также состоится региональная акция «Эстафета Побед».

Cap.ru Парад юнармейцев

В полдень на Красной площади Чебоксар начнётся парад Победы, в котором будет задействовано 80 единиц вооружения и военной техники и свыше 1, 2 тыс. человек. Это воспитанники детской полицейской академии и кадетских школ города, военнослужащие, представители силовых министерств и ведомств, сотрудники спецподразделений. От имени ветеранов и населения было озвучено пожелание дополнить парад коротким театрализованным представлением.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее военный комиссар Чувашии Александр Мокрушин обратил внимание членов правительства на то, что из-за плохих условий хранения несколько автомобилей вышло из строя. В этой связи он предложил рассмотреть вопрос создания музея, где будет храниться вооружение и военная техника, задействованная в параде.

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Cap.ru Парад дошкольников

Продолжат парад Победы участники всероссийской акции «Бессмертный полк», ожидаемое число участников — около 30 тыс. человек. В завершении торжественных мероприятий на Красной площади для 430 ветеранов будет организована «Полевая кухня». Во второй половине дня начнется концертная программа (концерты «Май великий! Май победный!» и «Летопись Победы», музыкальная программа с концертно-духовым оркестром «В ритме города»), которая завершится праздничной театрализацией. В 22:00 будет дан салют Победы.

Cap.ru Участники детского парада

МВД по Чувашии переходит на усиленный вариант несения службы. В целях безопасности будут проводиться досмотры граждан, установлены контрольно-пропускные пункты, металлические ограждения. Особое внимание будет уделено охране общественного порядка в рамках шествия «Бессмертного полка». Полиция просит участников акции «внимательно слушать указания работников администрации и полицейских, совершающих расстановку, по возможности вставать в конец колонны, чтобы избежать давки». А с учётом жары рекомендуют «заранее запастись питьевой водой, во время шествия соблюдать спокойствие и порядок, держать детей за руки и не терять их из виду».

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Напомним, что накануне Дня Победы вручили первые юбилейные медали «В память о 550-летии города Чебоксары». Их получили ветераны Великой Отечественной войны, чья судьба «неразрывно связана с городом Чебоксары». Медали были вручены организатору первого в России музея материнской славы Дмитрию Егорову, изобретателю устройства для управления лифтами Александру Зимину, инициатору музея Воинской славы Чувашии Нилу Морозову, участнику строительства памятника Чапаеву и крупных заводов Георгию Охотникову и основателю ряда школьных музеев боевой славы Александру Рыбакову. В настоящее время в городе проживают 3125 ветеранов Великой Отечественной войны и лиц, приравненных к ним, из них участников войны — 264.

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая в Чебоксарах прошел праздничный парад с участием детей. В нём приняли участие 2 тыс. дошкольников и 1,5 тыс. учащихся кадетских классов и юнармейских отделений. Парад организуется пятый год подряд. Чувашия присоединилась к всероссийским акциям «Георгиевская ленточка», «Вальс Победы», «Вахта памяти», «Подвези ветерана», «Дерево Победы», «Письмо Победы», «Бессмертный полк», «Солдатская каша». Повсеместно состоятся церемонии возложения венков к мемориальным объектам, посвященным Великой Отечественной войне.

В рамках празднования Дня Победы, 10 и 11 мая, в Чебоксарах пройдут бесплатные экскурсии для горожан и гостей столицы, организаторами которых выступают управление культуры и развития туризма администрации города и АУ «Музейно-туристический центр города Чебоксары». Приятным сюрпризом для горожан и гостей столицы станет участие в экскурсионных программах известных и почётных граждан города Чебоксары. В ходе экскурсионного маршрута «Минувшее переживаем вновь» гиды расскажут о том, сколько чебоксарцев ушли на фронт, о подвигах известных жителей на фронтах Великой Отечественной войны.