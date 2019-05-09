Киев, 9 мая, 2019, 05:59 — ИА Регнум. Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» — это кнут, который может спровоцировать опасные последствия, заявил Святослав Юраш, советник по международной политике избранного президента Украины Владимира Зеленского, на телеканале ZIK.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Комментируя принятый Верховной радой в конце апреля закон, обязывающий госслужащих свободно владеть государственным языком, Юраш сказал:

«Если мы позволим таким «кнутам» множиться относительно украинского языка, то со временем увидим негативные последствия».

По его словам, закон не только не будет способствовать украинизации страны, а напротив, может её затормозить. Может он повлечь и вовсе непредсказуемые последствия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был принят украинскими депутатами 25 апреля: «за» проголосовали 278 человек. По этому закону ряд категорий граждан в обязательном порядке должны свободно владеть украинским языком.

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