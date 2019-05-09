Чебоксары, 9 мая, 2019, 05:56 — ИА Регнум. 9 мая личный состав МВД по Чувашии перейдёт на усиленный вариант несения службы. В целях безопасности будут проводиться досмотры граждан, установлены контрольно-пропускные пункты, металлические ограждения, сообщили ИА REGNUM в полиции.

Petar Milošević ОМОН

В охране общественного порядка будет задействовано свыше 1 500 полицейских, более 100 сотрудников Росгвардии, порядка 220 народных дружинников и работников охранных структур.

«Чтобы мероприятия (шествия, митинги и концерты) прошли без происшествий, на местах с массовым пребыванием людей усилят меры по охране общественного порядка. В целях безопасности будут проводиться досмотры граждан, установлены контрольно-пропускные пункты, металлические ограждения», — напоминают в МВД по Чувашии.

Напомним, самые массовые торжества пройдут в Чебоксарах. Движение транспорта в столице республики будет организовано по отдельному графику, с ограничением стоянки транспортных средств, временным изменением маршрутов движения.

В строю пройдут и участники акции «Бессмертный полк». Шествие начнется в Чебоксарах в полдень от здания национальной библиотеки. В нём ожидается участие 30 тыс. человек.

«МВД по Чувашской Республики просит пребывающих на акцию внимательно слушать указания работников администрации и полицейских, совершающих расстановку, по возможности вставать в конец колонны, чтобы избежать давки. С учётом погодных условий, граждан также просят заранее запастись питьевой водой, во время шествия соблюдать спокойствие и порядок, держать детей за руки и не терять их из виду», — рекомендуют правоохранители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, В Чувашии в рамках празднования Дня Победы запланировано свыше 1,9 тыс. мероприятий с охватом более 500 тыс. человек.