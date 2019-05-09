Владивосток, 9 мая, 2019, 06:16 — ИА Регнум. На Севере Приморья в Дальнегорске состоялись праздничные мероприятия, посвященный 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальнегорского ГОКа»

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края

Главное праздничное мероприятие — шествие колонн учащихся и трудящихся проходит на центральной площади Дальнегорска.

Алексей Иванов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Дальнегорске

Алексей Иванов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Дальнегорске

Открывает мероприятие колонна «Бессмертного полка», которая с каждым годом становится всё больше. Жители Дальнегорска, чьи родственники воевали в годы Великой Отечественной войны, трудились в тылу, встают в этот день плечом к плечу с портретами своих героев. Организаторы отмечают, что с каждым годом акция привлекает всё больше и больше участников.

Алексей Иванов ИА REGNUM «Бессмертный полк» в Дальнегорске

Портреты героев «Бессмертного полка» после шествия выставляются на мемориале воинам дальнегорцам погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Алексей Иванов ИА REGNUM Мемориал воинам дальнегорцам погибшим в годы Великой Отечественной войны

Затем по главной площади Дальнегорска прошли колонны учреждений культуры, образования, спорта. Одна краше другой. Все стараются удивить и порадовать ветеранов, которые конечно же главные герои праздника и наблюдают за шествием с трибуны.

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальнегорского ГОКа»

Алексей Иванов ИА REGNUM Праздничное шествие в Дальнегорске Приморского края, колона «Дальполиметалла»

Самыми многочисленными традиционно становятся праздничные колонны двух градообразующих предприятий — «Дальнегорского ГОКа» и Дальполиметалла».