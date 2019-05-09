Чита, 9 мая, 2019, 05:22 — ИА Регнум. Жители Забайкальского края принимают участие в шествии «Бессмертного полка» в Чите. Тысячи людей идут под звуки популярной песни о Великой Отечественной войне «На безымянной высоте», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата с видео канала «Забайкальский рабочий» Бессмертный полк в Чите

В рядах полка идёт и врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов с супругой Валентиной. Они несут портреты своих дедушки и бабушки. Они оба фронтовики. Когда заиграла музыка и началось шествие, многие не могли сдержать слёз.

Поздравляя забайкальцев с Днём Победы, глава региона, в частности, отметил:

«Дорогие ветераны, земляки, забайкальцы! Немного праздников у нас сегодня, что объединяли бы всех от мала до велика, по-настоящему значимых. И самый главный такой праздник — День Победы. 74 года назад завершилась самая страшная война за всю нашу более чем тысячелетнюю историю. В первый и последний раз мы боролись не за территории или что-либо другое, а за свободу, жизнь, само существование нашей страны. Нам противостоял самый подготовленный, беспринципный и коварный враг в истории Земли. Бесчеловечный, жестокий, поправший честь, совесть и законы войны. Никто в континентальной Европе и месяца не выдержал против такой силы. А наши деды и прадеды — не только выстояли, но и сломали нацистскому зверю хребет».

Напомним, сегодня, 9 мая, акция «Бессмертный полк» проходит сегодня во всех регионах России.