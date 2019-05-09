Чебоксары, 9 мая, 2019, 05:16 — ИА Регнум. В центре Чебоксар открыли памятник Герою Советского Союза Алексею Логинову, который отличился при форсировании Днепра, а в мирное время работавшего милиционером. Скульптуру установили перед зданием МВД по Чувашии, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Памятник Герою СССР Алексею Логинову

Памятник установлен рядом с административным зданием министерства внутренних дел на улице, которая названа в честь героя. В церемонии открытия приняли участие глава МВД по республике Сергей Неяскин и глава Чувашии Михаил Игнатьев. Со словами благодарности к собравшимся обратился также внук героя — Валерий Гордеев. Чин освящения памятника провел настоятель храма Новомучеников и исповедников архимандрит Гурий.

Cap.ru Памятник Герою СССР Алексею Логинову

Напомним, 21 июня 2018 года при поддержке администрации города Чебоксары был проведен конкурс эскизных проектов и архитектурно-художественных решений, по результатам которого определен вариант памятника, представленный архитектором Станиславом Удяковым, автор проекта — скульптор Петр Пупин. По данным региональных властей, данный памятник станет 1375-м по счету мемориальным объектом, которые ежегодно открываются в городах и районах республики.

Отметим, звание Героя СССР был удостоен 71 уроженец Чувашии.

Справка ИА REGNUM. Алексей Романович Логинов родился 11 марта 1903 года в деревне Обыково Атаевской волости Курмышского уезда Казанской губернии (ныне — Красночетайский район). С 1931 по 1933 годы работал секретарем отделения милиции Красночетайского района, затем трудился на должностях в различных сферах правоохранительной деятельности.

В 1941 году был призван на фронт. С 17 декабря 1941 по 28 сентября 1943 года выполнял боевые задачи в должности командира 5-й стрелковой роты 1183 стрелкового полка 356-й стрелковой дивизии. В сентябре 1943 года взвод под руководством Логинова принял бой с фашистами у железнодорожной станции Репки, а затем в деревне Новоселки Черниговской области Украины. За два дня боев бойцами взвода было уничтожено около сотни солдат и офицеров противника, пленено более 150 чел. Лично Логиновым было уничтожено 15 гитлеровцев.

С 27 на 28 сентября 1943 года командир штурмовой группы Логинов с 20 бойцами одним из первых начали форсирование Днепра. Группа успешно высадилась на правом берегу и закрепилась на высоте. В течение всего дня отбивала многочисленные атаки противника, отстояв высоту до прихода основных сил 356-й стрелковой дивизии. 28 сентября 1943 года Логинов от полученных ранений скончался.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года Алексею Логинову присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина (посмертно).