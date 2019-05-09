США, 9 мая, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Американо-китайская торговая сделка была сорвана Китаем, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп на митинге во Флориде, сообщает Reuters.

Gage Skidmore Дональд Трамп

Объясняя готовящееся повышение пошлин на китайские товары, президент Штатов пояснил:

«Потому что они сорвали сделку».

Он отметил, что китайское стороне придётся расплачиваться «за нарушение соглашения».

В преддверии переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ 9 мая Трамп отметил, что после введения новых тарифов на товары тех, кто сорвал сделку, США будут получать в год больше ста миллиардов долларов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 мая в китайском министерстве коммерции заявили о готовности пойти на ответные меры в адрес Вашингтона в связи с повышением пошлин на товары из Китая.

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