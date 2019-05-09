Салехард, 9 мая, 2019, 05:16 — ИА Регнум. На Ямале на сегодняшний день проживает 15 участников и инвалидов Великой Отечественной войны, 44 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 18 награждённых знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и 318 тружеников тыла. Такие данные предоставил региональный департамент социальной защиты ЯНАО по состоянию на 1 мая 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Лица защитниц Севастополя

На 9 Мая в Ямало-Ненецком автономного округе запланированы порядка двухсот тематических и культурных мероприятий, посвящённых Дню Победы. Во всех муниципалитетах региона пройдут шествия, возложения цветов и праздничные концерты. Традиционными в автономном округе стали акция «Георгиевская ленточка», шествие «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Вальс Победы». В Салехарде и Надыме праздничная программа 9 мая 2019 года завершится салютом.

Традиционно в преддверии праздника окружной Музейно-выставочный комплекс имени И.С. Шемановского открыл крупномасштабную выставку в рамках проекта «Навстречу Победе» — «Крымская весна. Год 1944», состоящую из пяти разделов и посвящённую 75-летию проведения Крымской стратегической наступательной операции.

Фотографии и предметы для экспозиции предоставили шесть музеев, в том числе из Москвы и три музея из Республики Крым и Севастополя.

В Ноябрьске в рамках акции «Пламя Победы» из 2019 лампадок соберут образ «Родина-мать зовёт!» по знаменитому плакату времён Великой Отечественной войны.