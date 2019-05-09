Тегеран, 9 мая, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Поэтапный выход их Совместного всеобъемлющего плана действий намерены осуществить иранские власти, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, передаёт IRIB.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Мы поставили на повестку дня выход из СВПД, и этот выход будет осуществляться поэтапно», — заявил Аракчи.

Напомним, 7 мая иранский министр иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа заявил, что участие Тегерана в СВПД (так называемой сделки с Ираном) сохранится, но иранцы откажутся от ряда обязательств.

Заявление вызвало беспокойство со стороны ряда участников СВПД, в том числе Франции и Китая.

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Отметим, что Иран был заинтересован в сделке, поскольку она открывала ему возможность постепенно избавиться от американских санкций и расширить свои возможности, в том числе на мировом рынке.

После выхода Вашингтона из СВПД и возобновления ранее отмененных санкций Тегеран заявил, что эти действия США не останутся без ответа.

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