Париж, 9 мая, 2019, 02:58 — ИА Регнум. Все условия, оговоренные в Совместном всеобъемлющем плане действий, должны соблюдаться его участниками, в том числе Тегераном, говорится в обнародованном заявлении МИД Франции.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

В документе говорится, что Париж «настоятельно призывает» Тегеран и дальше соблюдать свои обязательства по СВПД. Французское внешнеполитическое ведомство также призвало иранские власти не допустить действий, чреватых нарушением обязательств.

Напомним, беспокойство Франции по поводу СВПД (так называемой ядерной сделки с Ираном) вызвано заявлением иранского министра иностранных дел Мохаммада Джавада Зарифа о намерении отказаться от части обязательств по договору при сохранении соглашения в целом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по поводу риска потерять лояльность Тегерана по ядерной сделке уже высказался французский министр обороны Флоранс Парли, заявивший, что «ничего не может быть хуже того, чтобы из соглашения вышел Иран».

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