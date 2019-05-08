Вашингтон, 9 мая, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Статусом крупнейшего союзника США вне НАТО может быть наделена Бразилия, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Planalto.gov.br Жаир Болсонару во время визита в США

Соответствующее уведомление поступило в американский конгресс от президента Штатов Дональда Трампа.

Он заявил, что Вашингтон готов признать латиноамериканскую страну крупнейшим союзником вне североатлантического альянса после заявления бразильский властей «о расширении военного сотрудничества с Соединёнными Штатами».

Этот шаг, по словам Трампа, станет признанием со стороны Вашингтона его интереса в углублении военного сотрудничества с Бразилией.

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Напомним, 19 марта состоялся визит бразильского президента Жаира Болсонару в Вашингтон. В ходе переговоров Болсонару сделал несколько комплиментарных заявлений в адрес проводимой США политики.

Так, Болсонару заявил, что США могут воспользоваться космодром «Алкантара» для решения венесуэльского вопроса. Тогда же Трамп объявил, что Бразилию могут взять в НАТО.

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