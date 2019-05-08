Каракас, 9 мая, 2019, 01:39 — ИА Регнум. Массовое увольнение из рядов венесуэльских вооружённых сил проведено властями Боливарианской Республики, сообщает The Associated Press.

Cancillería del Ecuador Венесуэльские военные

Соответствующий указ подписал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Уволено 55 военных, которые оказались причастны к попытке госпереворота 30 апреля 2019 г.

Среди отправленных в отставку — генерал Мануэль Фигера, ранее, до апреля 2019 года, возглавлявший Боливарианскую службу национальной разведки. Также уволены 19 офицеров (в том числе и подполковник) и 35 сержантов.

Напомним, 30 апреля в Венесуэле произошла очередная попытка переворота, в ходе которой ряд военных поддержал проамериканского оппозиционера Хуана Гуайдо.

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