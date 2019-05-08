Бишкек, 9 мая, 2019, 00:11 — ИА Регнум. «Лента Победы — хорошая альтернатива Георгиевской ленты. Я все время призываю отказаться от этого символа при праздновании 9 мая. Для меня это не символ Победы и я считаю, что не нужно его распространять», — киргизстанская правозащитница Рита Карасартова рассказала ИА REGNUM о своем видении Дня Победы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Она отметила, что сейчас 9 мая для нее — «обычный выходной день».

«Когда были живы мои родственники — ветераны, труженики тыла мы собирались всей нашей большой семьей в их доме. Например, муж моей сестры — ветеран Великой Отечественной войны — в 1945 он году дошел до Берлина. После его смерти ходили к ней. Она жила близко к горам, на природе и майские праздники были отличным поводом, чтобы отдохнуть всем вместе, подышать свежим воздухом вдали от городской суеты», — вспомнила собеседница.

По его словам, «сейчас может быть этот день — повод подумать о подвиге людей, которые отдали свои жизни за то, чтобы у нас были эти теплые, спокойные, солнечные дня. Чтобы мы могли наслаждаться жизнью, растить детей».

"Я не участвовала в шествии Бессмертного полка и акции Георгиевская лента. В этом году мы хотели организовать акцию «Лента Победы». Наша лента должна была быть красного цвета — под цвет государственного флага Киргизии и на ней должен был быть нарисован тундук (Один из элементов увенчивающий купол юрты в виде решетчатой крестовины, вписанной в круг — прим. ИА REGNUM ). Я бы с удовольствием ходила и раздавала такие ленточки», — сказала Карасартова.

Правозащитница пояснила, что «это хорошая альтернатива Георгиевской ленте».

"Я все время призываю отказаться от этого символа при праздновании 9 мая. Для меня это не символ Победы и я считаю, что не нужно его распространять», — подчеркнула она.

Она также рассказала, что «не участвовала и скорее всего не будет участвовать в шествии «Бессмертного полка».

"Среди моих близких родственников не было тех, кто воевал. Дедушка сильно хромал и когда началась война его не взяли на фронт. Поэтому моя семья знает о войне не от родных и наверное поэтому мое отношение несколько иное, чем у тех, кто слышал воспоминания своих дедушек и бабушек».

По ее словам, «ее дети тоже знают историю о том, что была война, что Победа была добыта общими усилиями и ценой огромных жертв. И 9 мая — это тот день, когда война закончилась и это праздник теперь отмечают каждый год».

"Это историческое событие на котором я бы не стала серьезно акцентировать внимание. Но это разумеется не значит, что его нужно забыть. Это трагедия. И мы должны помнить тех людей, которые отдали свои жизни ради Победы», — сказала Карасартова.

Она вспомнила, что «раньше с детьми ходила к Вечному огню с цветами».

"На праздник там выставляли боевую технику, дети любили ее рассматривать. Сейчас все иначе. Мне не нравится, что наши чиновники превратили народный праздник в непонятный официоз. Загораживают площадь, не пропускают людей, которые хотят посмотреть например, парад. Поэтому я стараюсь избегать скажем так «официальной части» и гуляю с детьми уже после снятия ограждений и ухода официальных лиц с площади», — резюмировала правозащитница.