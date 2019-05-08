Казань, 8 мая, 2019, 23:46 — ИА Регнум. За 4 месяца 2019 года административные комиссии Казани вынесли 17,517 тыс. постановлений об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов составила 89,992 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в администрации столицы Татарии.

carpix.ru Petr Magera Платная парковка

Максимальное число постановлений выписано по статье о «Неуплате за размещение транспортных средств на платной муниципальной парковке» — 12,138 тыс. постановлений на сумму 29,465 млн рублей.

1,889 тыс. постановлений касаются нарушений правил благоустройства территорий поселений и городских округов — сумма штрафов составила 52,112 млн рублей.

За нарушение порядка организации уличной торговли сумма штрафов по 1,876 тыс. постановлений составила 3,535 млн рублей. За нарушение порядка размещения наружной информации вынесено 1 тыс. постановлений на сумму 1,76 млн рублей. За неисполнение муниципальных правовых актов органов местного самоуправления вынесено 257 постановлений на 2,6 млн рублей.

ИА REGNUM напоминает, по итогам 2018 года число платных парковочных мест увеличилось в Казани на 1185 единиц, аналогичным образом сократилось число бесплатных мест, где можно было поставить машину. С 1 ноября 2018 года по ряду востребованных улиц стоимость парковки подняли с 70 до 100 рублей в час и с 50 до 70 рублей.

Также в ноябре стартовало общественное обсуждение поправок в республиканское законодательство, отвечающее за регулирование отдельных вопросов в области организации дорожного движения, а именно, запрет платных парковок на участках, прилегающих к учреждениям образования и медицинским организациям.

Под запрет также могли попасть участки, на которых стоят здания организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, а также наделы, которые относятся к общему имуществу многоквартирных домов.