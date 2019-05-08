Гонконг, Китай, 8 мая, 2019, 23:46 — ИА Регнум. Неизвестные киберпреступники обокрали одну из крупнейших мировых бирж криптовалют Binance, 8 мая передаёт агентство Reuters.

Christoph Scholz Хакерство

Согласно заявлению генерального директора Binance Чжао Чанпэна, хакерами были украдены биткоины на сумму $41 млн.

Также сообщается, что компания готова покрыть убытки пользователей за счёт собственных активов.

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