Киев, 8 мая, 2019, 18:52 — ИА Регнум. В новом созыве Верховной Рады партия «Слуги народа» президента Владимира Зеленского создаст коалицию с партией «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Об этом 8 мая в эфире одного из украинских телеканалов заявил политолог Валентин Гладких.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

«С учетом заявления Зеленского о том, что он не будет создавать коалицию с бывшими «регионалами» и «БППшниками», это значит, что он не обойдется без Тимошенко… Той же Тимошенко все равно сегодня: идти на выборы или не идти», — добавил Гладких.

Он сообщил, что Зеленскому важно не только завести в парламент свою фракцию, но и создать пропрезидентскую коалицию, которая позволит создать коалиционное правительство и реализовать президентскую программу.

«Когда мы говорим о досрочных выборах и их последствиях для Зеленского и его команды, то такое решение даже сегодня кажется сомнительным, потому что в нем есть как свои преимущества, так и недостатки. Не считаю, что сейчас Зеленскому необходимо идти на досрочные выборы и что на этих досрочных выборах он гарантированно сможет решить свою стратегическую задачу — завести в парламент Украины как минимум свою фракцию. Второй момент — на основе этой фракции создать пропрезидентскую коалицию, большинство, и сформировать коалиционное правительство. Только при условии выполнения этих двух условий у Зеленского есть перспективы что-то реализовать на президентской должности из своих предвыборных обещаний», — рассказал Гладких.

Политолог считает, если Зеленскому не удастся выполнить эти задачи, «президент Украины выпадет из политический системы Украины».

«Для него вопрос досрочных или очередных выборов не является теоретическим. Это вопрос жизни и смерти», — пояснил Гладких.

Он также отметил, что в досрочных парламентских выборах точно не заинтересованы фракции «Самопомощь» и «Радикальная партия», которые потеряли популярность.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в намеренном затягивании его инаугурации, что лишает его возможности досрочно распустить парламент Украины.