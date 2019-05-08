Ярославль, 8 мая, 2019, 18:45 — ИА Регнум. В департаменте здравоохранения Ярославской области опровергают информацию об отсутствии в лечебных учреждениях противозмеиной сыворотки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента. По версии депздрава, сыворотка всегда в наличии и перебоев с ее поставкой не было.

Департамент здравоохранения

«Запас сыворотки постоянно поддерживается во всех крупных медицинских учреждениях Ярославской области и в больницах, которые имеют в своем составе приемный покой и оказывают помощь круглосуточно. Каждое медицинское учреждение закупает противозмеиную сыворотку самостоятельно. В случае если срок годности противозмеиной сыворотки истекает, то больница обращается в любое крупное медицинское учреждение, — в больницу имени Соловьева или в Областную клиническую больницу, где запас есть всегда. Сыворотку доставляют немедленно», — говорится в официальном сообщении департамента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM жительнице Ярославля Галине Богатыревой, которую укусила змея, не смогли помочь в больнице № 2 города Ярославля из-за отсутствия противоядия. При этом родственникам Богатыревой медики сообщали, что сыворотка отсутствует во всех лечебных учреждениях города. В департаменте здравоохранения Ярославской области прокомментировали историю болезни Галины Богатыревой.

«На момент обращения в больницу № 2 Галины Богатыревой, сыворотка была в лечебном учреждении. Больница провела консультации с ведущими медицинскими учреждениями Ярославля, организовывала консилиум, и врачи пришли к выводу, что показания для введения высокоаллергенной сыворотки отсутствуют. В противном случае был высок риск анафилактического шока. Сейчас пациентка получает лечение в клинической больнице № 8 с высоким реабилитационным потенциалом и хорошей положительной динамикой. Состояние пациентки стабильное» — поясняется в пресс-релизе департамента.

У Галины Богатыревой поражена вся левая половина тела, женщина лечится от инсульта, который ее родственники считают следствием не введенной вовремя сыворотки от змеиного укуса.