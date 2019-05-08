Москва, 8 мая, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Россия разворачивает в Арктике крупные инфраструктурные проекты, что ставит под вопрос возможности США установить контроль над Евразией, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова государственного секретаря США Майка Помпео об угрозах безопасности, которые якобы создают в Арктическом регионе Россия и Китай.

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«Непосредственная причина этого заявления — активизация сотрудничества России и Китая и последние инициативы, высказанные в рамках форума «Один пояс — один путь», о создании единой транспортной артерии, в которую будет, с одной стороны, включено китайское морское направление, а с другой стороны, российский Северный морской путь, — сказал Шаповалов. — Вторая причина состоит в том, что после многих лет и десятилетий забвения, фактического ухода России из нашей Арктической зоны, в последние годы происходят качественные изменения на данном направлении».

Политолог констатировал, что Россия вернулась в свою Арктическую зону, и более того, в настоящий момент именно здесь происходит реализация очень масштабных российских инфраструктурных проектов.

«В настоящее время Россия превратилась в крупнейшего экономического и политического актора на арктической территории, и дальнейшее развитие РФ в этом направлении, очевидно, будет приводить к тому, что Северный морской путь станет очень важным транзитным путём между Западом и Востоком, Европой и Азией, — сказал Шаповалов. — Естественно, это даст мощный импульс развитию приарктической территории, а также взаимодействию и консолидации в рамках евразийского континента — без США, что может стать серьёзной угрозой планам Вашингтона установить контроль над Евразией. Именно поэтому США активизируют свои усилия, дабы воспрепятствовать России в восстановлении своего присутствия в российской же Арктической зоне».

Шаповалов подчеркнул, что речь идёт именно о той территории, которая по всем нормам и принципам международного права является неотъемлемой частью Российской Федерации.

«Поэтому в настоящий момент идет серьёзная интенсификация, с одной стороны, военных усилий США в данном пространстве, а с другой стороны, резко ужесточилась риторика США, направленная на противостояние с Россией, — подытожил политолог. — Фактически речь идёт о грубом вмешательстве США во внутренние дела РФ. США считают, что эта территория почему-то должна быть интернационализирована, то есть поставлена под американский контроль. Перед нами пример самого грубого вмешательства во внутренние дела РФ и попытка отторгнуть территорию России и взять её под контроль».

Напомним, как сообщалось ранее, госсекретарь США Майк Помпео призвал «повысить осознание угроз безопасности», которые представляют в Арктическом регионе Китай и Россия. В свою очередь представитель МИД КНР отверг эти обвинения в свой адрес и заявил, что Пекин не собирается устраивать геополитические игры.