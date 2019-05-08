Нью-Йорк, США, 8 мая, 2019, 18:18 — ИА Регнум. Фондовый рынок США застыл в ожидании разрешения ситуации вокруг торговых переговоров с Китаем, 8 мая передает агентство Reuters.

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Через час после открытия торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 16,91 пункта (0,07%), до 25 982,00 пункта, индекс S&P 500 вырос на 1,84 пункта (0,06%), до 2885,89 пункта, индекс Nasdaq вырос на 3,11 пункта (0,04%), до 7966,87 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление президента США Дональда Трампа о введении 25% пошлин на 200 млрд китайских товаров ранее вызвало панику на рынке и обрушение основных индексов Уолл-стрит.

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