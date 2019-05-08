Дамаск, 8 мая, 2019, 18:17 — ИА Регнум. Российская авиабаза «Хмеймим» в Сирийской Арабской Республике вновь подверглась обстрелу со стороны террористов. Об этом сегодня, 8 мая, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Виктор Купчишин.

Минобороны России Обеспечение безопасности авиагруппы ВКС РФ в Сирии

По его словам, в 15:15 по московскому времени бооевики из террористических группировок «Катиба Ард эль-Баб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Катиба Джебель-Бутма» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из Идлибской зоны деэскалации в очередной раз попытались обстрелять российскую авиабазу «Хмеймим».

В направлении авиабазы были выпущены как минимум 12 реактивных снарядов. Все эти реактивные снаряды были перехвачены дежурными средствами противовоздушной обороны базы. Никаких повреждений база не получила.

Воздушно-космические силы Российской Федерации, а также артиллерия сирийской армии уничтожили две огневые точки террористов, с которых они пытались произвести обстрел.