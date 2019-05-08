Ташкент, 8 мая, 2019, 18:07 — ИА Регнум. Акция «Бессмертный полк» в Ташкенте отменена ввиду того, что организаторы мероприятия не получили разрешение на проведение этого массового события, сообщил ИА REGNUM представитель Общественного Совета при администрации города Ташкента.

serg_er Монумент Скорбящей матери. Ташкент

По данным собеседника агентства, акция запрещена также из-за того, что неорганизованное хождение большого количества людей по тротуарам будет создавать неудобства для других сограждан и гостей города.

Вместе с этим, отметил он, утром 9 мая в комплексе «Братские могилы» состоится мероприятие, посвященное Дню памяти и почестей.

«Все желающие могут прийти и отдать дань памяти героям, погибшим во время Второй мировой войны. Кроме того, почтить память погибших можно у монумента Скорбящей матери в центре столицы и у Вечного огня на площади Независимости», отметил собеседник агентства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на агентство Podrobno. uz, хоким (мэр) Ташкента Джахонгир Артыкходжаев поддержал проведение акции «Бессмертный полк» по тротуарам и дорожкам.

Была заявлена ориентировочная цифра шествия — около 5000 человек, граждане планировали 9 мая пройти от «Братских могил» до Вечного огня на площади «Мустакиллик» (около 8−10 километров), но только «по тротуарам и дорожкам»