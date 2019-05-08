Киев, 8 мая, 2019, 17:54 — ИА Регнум. На Украине происходит сезонно укрепление национальной валюты гривны. При этом укреплению курса способствует скупка иностранными инвесторами украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом 8 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов сотрудник инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса.

Иван Шилов ИА REGNUM Гривна

«Сейчас этот процесс подкрепляется тем, что многие иностранцы покупают ОВГЗ (государственные ценные бумаги), номинированные в гривне. Они заходят в Украину, продают свои доллары и покупают наши государственные ценные бумаги. Это дополнительно помогает гривне», — рассказал Фурса.

Он прогнозирует укрепление гривны до середины июля.

«В общем мы видим сезонный тренд на укрепление гривны, который мы наблюдали последние годы. Это будет продолжаться до середины июля», — подытожил Фурса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Национальный банк Украины укрепил официальный курс гривны к доллару на 15 копеек, установив его на 8 мая на уровне 26,34 гривны (на 7 мая — 26,37 гривны). Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 29,46 гривны (на 7 мая — 29,67 гривны).