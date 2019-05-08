Янгон, Мьянма, 8 мая, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Biman Bangladesh Airlines потерпел крушение на взлётно-посадочной полосе международного аэропорта Янгон в Мьянме, передаёт 8 мая The Myanmar Times.

Twitter: Aung Bo Bo Крушение самолета

По предварительной информации, самолёт при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. На фотографиях с места происшествия видно, что воздушное судно получило значительные повреждения и разломилось пополам.

Полиция на данный момент не располагает данными о возможных пострадавших. Аэропорт временно закрыт на взлёт и посадку до выяснения всех обстоятельств аварии.