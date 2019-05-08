Великий Новгород, 8 мая, 2019, 17:26 — ИА Регнум. Один из шестерых участников предварительного партийного голосования «Единой России» по выдвижению кандидата в депутаты Государственной думы РФ от Новгородской области предприниматель из Москвы Евгений Куклыгин исключён из числа участников праймериз. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородского регионального отделения партии, такое решение сегодня, 8 мая, принял региональный организационный комитет по подготовке и проведению предварительного голосования.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

«Некоторое время назад в местные отделения и в региональное отделение партии «Единая Россия» стала поступать информация о явных нарушениях со стороны команды одного из участников предварительного голосования: речь идёт о попытках прямого подкупа избирателей с целью привлечь в свою пользу большое количество голосов на предварительном голосовании», — сообщили в пресс-службе партии, уточнив, что такие заявления поступили от жителей разных районов Новгородской области.

Речь идёт о «предложении избирателям конкретных денежных сумм за голос», о расклейке объявлений с предложением работы (что также было расценено как подкуп), призывах в соцсетях. В партии заявили, что имеют в своём распоряжении все доказательства, в том числе записи телефонных разговоров.

Сам Куклыгин все обвинения против него отрицает, а произошедшее назвал провокацией. Ранее, 6 мая, он подал жалобу в организационный комитет, в которой сообщил о «предвзятом поведении» секретаря новгородского регионального отделения «Единой России» Сергея Фабричного, который якобы не позволил ему присоединиться к колонне новгородских единороссов в ходе первомайского шествия (во главе колонны шли Фабричный и другой участник праймериз — заместитель председателя правительства Новгородской области, экс-мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев — прим. ИА REGNUM).

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Добавим, что сегодня, 8 мая, Новгородское областное телевидение (входит в областной государственный медиахолдинг ОГАУ «Агентство информационных коммуникаций», учредитель — администрация губернатора Новгородской области) распространило пресс-релиз о том, что прямая трансляция праздничных торжеств на телеканале в День Победы будет организована при поддержке Куклыгина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всего на праймериз «Единой России» было зарегистрировано шесть участников — помимо Евгения Куклыгина и Юрия Бобрышева, это Сергей Демидов, Игорь Абаров, Владимир Ульянов и Павел Васильев. Праймериз «Единой России» пройдут в Новгородской области 26 мая по первой, самой открытой модели, то есть проголосовать за кандидатов смогут все желающие жители Новгородской области, обладающие избирательным правом.

Досрочные выборы депутата Госдумы РФ от Новгородской области по одномандатному округу №134 состоятся в сентябре 2019 года — они проводятся в связи с уходом из жизни Александра Коровникова.