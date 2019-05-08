Мурманск, 8 мая, 2019, 17:00 — ИА Регнум. Ветераны Мурманска предложили на встрече с врио губернатора Андреем Чибисом назвать одну из улиц города проспектом Победы Об этом глава региона сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Строительство оборонительных сооружений на окраине Мурманска. 1941

Андрей Чибис пообещал вынести вопрос на общественное обсуждение.

«Обсудим это предложение с горожанами», — написал он.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предложение мурманчан отказаться в День Победы от авиашоу в связи с шереметьевской трагедией поддержки в правительстве не получило — после обсуждения вопроса с ветеранами программу праздника решили не менять.