Москва, 8 мая, 2019, 17:40 — ИА Регнум. Если главой правительства Великобритании станет лидер Лейбористской партии Джереми Корбин, то политика Соединённого Королевства в отношении России вернётся к нормальной дипломатии, считает директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 8 мая корреспонденту ИА REGNUM.

Garry Knight Джереми Корбин

«Для России выгоднее, если кресло премьер-министра займёт Корбин, — сказал Кагарлицкий. — Но если мы говорим конкретно о российской олигархии, то ей уже ничего не поможет. Он (Корбин — прим. ИА REGNUM ) выгоден только тем, что не будет вести демагогическую русофобскую кампанию в прессе. В целом курс Лондона не будет сильно меняться. Он будет идти не в жёстком варианте, а в варианте нормальных дипломатических отношений между недружественными, но и невраждебными странами. Это позиция Корбина, которого, конечно, будут обвинять в русофильстве за то, что он против конфронтации. Он действительно не хочет конфронтации с РФ, но это не значит, что он будет что-то делать для того, чтобы угодить российской олигархии. Корбин, например, противник санкций против российской экономики, но сторонник тотальной экспроприации собственности российских олигархов в Англии».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, что в конце апреля 2019 года Джереми Корбин отказался участвовать в банкете, который правительство Соединённого Королевства организовало по случаю визита президента США в Великобританию. Также отметим, что глава лейбористов обвинил премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в том, что она «заискивает перед американской администрацией», и призвал её не стелить красной дорожки для президента, который разрывает важные международные договорённости.