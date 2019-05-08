Вашингтон, 8 мая, 2019, 16:47 — ИА Регнум. Студия DC выложила в сеть тизер-трейлер предстоящего сериала «Бэтвумен», в котором главную роль исполнила актриса Руби Роуз. Ролик был опубликован 7 мая на официальной Twitter-странице проекта.

Eva Rinaldi Руби Роуз

https://twitter.com/CWBatwoman/status/1125921456527818752

Одной из особенностей нового сериала DC является то, что в его основу лег комикс 2006 года, в котором Бэтвумен (Кейт Кейн) является лесбиянкой. Ожидается, что первый эпизод шоу выйдет на телеканале The CW в 2019 году.

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Напомним, впервые в комиксах про Бэтмена Бэтвумен появилась в 1956 году. Согласно известной версии, её ввели в повествование для того, чтобы отвести от Бэтмена подозрения в гомосексуальности. В 1964 году персонаж исчез из комиксов более чем на 40 лет.