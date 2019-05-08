Ставрополь, 8 мая, 2019, 16:29 — ИА Регнум. Бывший представитель губернатора Ставропольского края Сергей Батынюк признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Решение вынес Ессентукский городской суд Ставропольского края, сообщается 8 мая на сайте Генпрокуратуры.

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Как установлено судом и следствием, в период с июля по декабрь 2015 года чиновник получил от директора общества с ограниченной ответственностью более 12,1 млн рублей. Эти деньги были переданы якобы для дальнейшей передачи сотрудникам правоохранительных органов — коммерсант рассчитывал, что это поможет прекратить в отношении него уголовное дело, возбужденное из-за неуплаты НДС. Деньги подсудимый похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Решением суда бывший чиновник приговорен к наказанию в виде трех с половиной лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он также лишен права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий, сроком на три года, с ограничением свободы сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.

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Как сообщало ИА REGNUM, экс-полпред губернатора был задержан в январе 2018 года. Батынюк возглавлял город Невинномысск с июля 2012 по апрель 2015 года. Затем он был назначен полномочным представителем губернатора Ставрополья. В зону ответственности чиновника входили Железноводск, Ессентуки, Кисловодск и Предгорный район. В декабре 2017 года Батынюк вышел на пенсию.