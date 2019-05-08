Суд признал часть обвинений Кокорина и Мамаева излишними
Москва, 8 мая, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы не увидел сговора в поведении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, участвовавших в двух конфликтах 8 октября 2018 года в столице. Об этом сообщила председательствующая Елена Абрамова, оглашая приговор спортсменам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Суд над Кокориным и Мамаевым
«Из установленных судом материалов дела не усматривается предварительного сговора, распределения ролей. Подсудимые действовали спонтанно, без предварительного сговора», — сказала судья.
На этом основании часть предъявленных футболистам обвинений признали излишними.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пресненский районный суд Москвы признал Мамаева и Кокорина виновными в причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве.