Москва, 8 мая, 2019, 16:14 — ИА Регнум. Пресненский районный суд Москвы не увидел сговора в поведении футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, участвовавших в двух конфликтах 8 октября 2018 года в столице. Об этом сообщила председательствующая Елена Абрамова, оглашая приговор спортсменам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Суд над Кокориным и Мамаевым

«Из установленных судом материалов дела не усматривается предварительного сговора, распределения ролей. Подсудимые действовали спонтанно, без предварительного сговора», — сказала судья.

На этом основании часть предъявленных футболистам обвинений признали излишними.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пресненский районный суд Москвы признал Мамаева и Кокорина виновными в причинении лёгкого вреда здоровью и хулиганстве.