Киев, 8 мая, 2019, 16:00 — ИА Регнум. Верховная рада назначит инаугурацию новоизбранного президента Владимира Зеленского на 28 мая, чтоб избежать досрочного роспуска парламента. Об этом 8 мая заявил в эфире одного из украинских телеканалов политтехнолог Тарас Загородний.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада Украины

«Пока я вижу настроения в Верховной раде показать будущему президенту, что мы живем в условиях парламентско-президентской республики. Скорее всего, они назначат инаугурацию на 28 число, чтобы показать, кто в доме хозяин. Досрочные выборы интересны только команде Зеленского. У всех остальных игроков я пока не вижу мотивации. Все понимают шаткое положение самого Зеленского, поскольку у него 73% голосов. Среди них есть голоса и за Юрия Бойко, Тимошенко, Ляшко», — добавил Загородний.

Он напомнил, что парламент имеет право назначить инаугурацию до 3 июня.

«По законодательству инаугурация может пройти на протяжении месяца после официальной публикации итогов выборов — до 3 июня. Верховная рада может назначить инаугурацию до 3 июня. Тут нет никаких нарушений закона», — сказал Загородний.

При этом он считает, что Зеленский может распустить парламент задним числом, если украинский суд вынесет решение о том, что в Раде нет коалиции.

«Существуют большие подозрения, что команда Зеленского может задним числом через суды признать отсутствие коалиции и сразу же распустить парламент. Есть такая вероятность и проект указа, который гуляет по Верховной раде… Самого решения суда пока нет, оно в подвешенном состоянии», — рассказал Загородний.

Он также напомнил, что своим указом Зеленский сможет назначить только спикера Совета национальной безопасности и обороны Украины.

«Без голосов парламента он ничего сделать не может… Луценко можно поменять только через парламент. Тоже самое касается и службы безопасности, и министерства обороны… Нужно будет вести переговоры», — подытожил Загородний.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая внефракционный депутат Виталий Куприй зарегистрировал в парламенте проект постановления «О дате, времени и месте проведения торжественного заседания ВР, посвященного составлению присяги новоизбранным президентом Владимиром Зеленским». Депутат предлагает перенести дату инаугурации на 20 мая, ведь 19 — День памяти жертв политических репрессий. Ранее внефракционный депутат Виктор Балога предложил провести инаугурацию 19 мая.

Напомним, в апреле Зеленский встретился с руководителями парламентских фракций. На встрече Зеленский предлагал парламентариям провести церемонию инаугурации 19 мая, чтобы он мог поскорее взяться за работу. Депутаты предлагают провести церемонию 28 мая, чтобы Зеленский уже не имел юридического права распустить Раду.