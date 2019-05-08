Москва, 8 мая, 2019, 16:20 — ИА Регнум. Футболист Александр Кокорин получил один год шесть месяцев лишения свободы, Павел Мамаев — один год пять месяцев. К такому наказанию спортсменов приговорил Пресненский районный суд Москвы в лице председательствующей Елены Абрамовой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Александр Кокорин и Павел Мамаев

Брату Александра Кокорина Кириллу назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев. Друга детства Мамаева Александра Протасовицкого суд приговорил к году и пяти месяцам лишения свободы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий

Отбывать наказание футболисты и их спутники будут в колонии общего режима.

Судья отметила, что подсудимые «последовательно и целенаправленно наносили Соловчуку множественные удары ногами и руками по телу». При этом в качестве предлога был использован незначительный повод.

«Подсудимые руководствовались исключительно хулиганскими мотивами. Соловчук каких-либо противоправных действий в отношении подсудимых не совершал», — сказала судья.

При этом заявления подсудимых, что водитель Виталий Соловчук якобы нанёс удар первым, опровергаются материалами дела, отметила судья.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд признал Кокорина и Мамаева виновными в причинении легкого вреда здоровью и хулиганстве. На прениях сторон гособвинение потребовало для братьев Кокориных наказания в виде лишения свободы на полтора года в колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — год и пять месяцев.