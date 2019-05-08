Оренбург, 8 мая, 2019, 15:52 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области отмечается массовый лёт бабочек капустной моли. Вредитель может представлять опасность посевам озимых и появляющимся всходам крестоцветных культур, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минсельхозе региона.

GLady Бабочки

По данным специалистов, отрождение гусениц прогнозируется во второй — третьей декадах мая. Отродившиеся гусеницы вгрызаются внутрь листа, во втором возрасте гусеницы поселяются на нижней поверхности листьев.

Капустная моль — это опасный вредитель капусты и других крестоцветных (турнепса, рапса, горчицы, редиса, редьки, брюквы). Сами бабочки вред растениям и их плодам не наносят. Поедает урожай их потомство, которое вылупляется из яиц. Появившись на свет, гусеницы (личинки) капустной моли начинают усердно питаться листьями, завязями и почками. Обычно хватает пары дней, чтобы погубить плод. По истечении времени из отъевшейся личинки появляется сама бабочка. Она способна почти сразу дать новое потомство вредителей. Так что без своевременного вмешательства аграрии рискуют остаться без урожая.