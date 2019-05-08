Калуга, 8 мая, 2019, 15:51 — ИА Регнум. На Мемориальном воинском кладбище Калуги 8 мая состоялся митинг памяти воинов, павших в Великой Отечественной войне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, открытию митинга предшествовала заупокойная лития, которую совершил благочинный города Калуги архимандрит Донат.

Admoblkaluga.ru К памятнику воинам-освободителям и Стене Героев возложили венки и цветы

«Миллионы жизней бойцов и мирных жителей, десятки миллионов искалеченных судеб — такова страшная цена Великой Победы. За годы Великой Отечественной войны из Калужского края были призваны более 150 тысяч человек. В том числе из Калуги — более 30 тысяч. 130 тысяч воинов-калужан не вернулись домой к своим родным и близким. За этими цифрами — судьбы и жизни живых людей, настоящих сынов своего Отечества. Благодаря их подвигу мы сегодня растим детей, трудимся на благо родной земли и живем под мирным небом», — заявил на открытии торжественной части городской голова Калуги Дмитрий Разумовский.

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов обратил внимание участников митинга на необходимость сохранить и укрепить память о подвиге народа-победителя.

«Война вошла в каждый дом, в каждую семью и оставила отпечаток в каждом сердце. Мы навсегда сохраним память о беспримерном героизме, несгибаемом мужестве и отваге нашего народа-победителя. Никогда не померкнут подвиги наших земляков. Сегодня мы склоняем головы и перед павшими солдатами и офицерами, и перед ополченцами, и перед партизанами, и перед мирными жителями, которые были расстреляны фашистами или угнаны в рабство. Низкий поклон труженикам тыла. Подвиг всех тех, кто ковал Великую Победу, всегда будет служить нам примером долга, чести, мужества и самоотверженности. Никто и ничто не в состоянии уменьшить величие подвига нашего советского народа», — сказал Анатолий Артамонов.

Глава калужского региона также призвал земляков быть достойными продолжателями дела предшественников:

«Мы должны крепить экономическую мощь своего государства, защищать духовные ценности, делать все, чтобы подрастающее поколение было достойно своих юных отцов и дедов. Только в духовном единстве, межнациональном согласии и созидательном труде всех соотечественников залог силы и процветания нашего государства».

Память павших героев Великой Отечественной войны почтили минутой молчания. Завершилось мероприятие возложением венков и цветов к памятнику воинам-освободителям и Стене Героев.