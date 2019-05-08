Екатеринбург, 8 мая, 2019, 15:43 — ИА Регнум. В Екатеринбурге День радио традиционно отметился шествием студентов и выпускников радиотехнического факультета Уральского государственного технического университета (ныне — института радиоэлектроники и информационных технологий УрФУ, ИРИТ-РтФ) к памятнику изобретателю радио Александру Попову. Шествие прошло в 25-й раз и сопровождалось сигналами автомобилей и праздничными плакатами.

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле памятника Попову

Алексей Колчин ИА REGNUM С музыкой, баннером и флагом

Алексей Колчин ИА REGNUM Здесь же и музыканты

Алексей Колчин ИА REGNUM Шествие

Алексей Колчин ИА REGNUM Музыканты

Алексей Колчин ИА REGNUM Шествие

Напомним, День радио отмечался 7 мая. Вечером студенты и выпускники собрались возле главного учебного корпуса своего вуза. А затем началось шествие. Оно не оставило равнодушными ни прохожих, ни жителей домов, мимо которых прошла весёлая шумная масса людей. Всего в шествии приняли участие порядка 1500 человек. Люди снимали их на фото и видео и делали селфи.

Алексей Колчин ИА REGNUM Дань Попову

Алексей Колчин ИА REGNUM Шествие

Алексей Колчин ИА REGNUM Отдыхающий в сквере встречает колонну

Алексей Колчин ИА REGNUM Участники шествия

Алексей Колчин ИА REGNUM Олег Гусев с флагом

Алексей Колчин ИА REGNUM Приветствуют радийщиков

Алексей Колчин ИА REGNUM Возле памятника Попову

Основные мероприятия развернулись возле памятника Попову в одноимённом сквере. Студенты принесли к памятнику так называемую дань — старые компьютеры, радиоприёмники и другие электронные устройства.

Алексей Колчин ИА REGNUM Зритель в толпе