Израиль предупредил Иран, Киев делает ставку на ядерные мины: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 8 мая, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- В Вене осквернён памятник советским солдатам;
- Киеву предложили защититься от России ядерными минами;
- Израиль не позволит Тегерану иметь ядерное оружие;
- Высказыванием югорской чиновницы заинтересовались следователи;
- В больницах Ярославля нет сыворотки от змеиного яда.
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