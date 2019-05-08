Санкт-Петербург, 8 мая, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Накануне Дня Победы на площадке патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие военно-исторической выставки, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM Предменты экспозиции выставки

На ней можно увидеть, как Ленинград держал оборону против осаждавших город германских нацистов и их пособников.

Дарья Драй ИА REGNUM Военно-историческая выставка на территории «Ленрезерва»

Дарья Драй ИА REGNUM 76-мм дивизионная пушка

Дарья Драй ИА REGNUM Замаскированная артиллерийская позиция

Уже хорошо знакомое петербуржцам выставочное пространство на Феодосийской улице в этом году пополнилось абсолютно новой экспозицией на открытой площадке.

Дарья Драй ИА REGNUM «Моряки Балтфлота на позиции»

Дарья Драй ИА REGNUM Участник реконструкции

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция «Музей под открытым небом»

Она позволяет почувствовать себя на улице блокадного Ленинграда и на подступах к городу, увидеть военную технику, применявшуюся при защите города, а также условия жизни в осажденном городе.

Дарья Драй ИА REGNUM «Музей под открытым небом» в «Ленрезерве»

Дарья Драй ИА REGNUM Участники экспозиции

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобили военных лет

Прежние экспозиции «Ленрезерва», такие как «Бомбоубежище», «Коммунальная квартира», «Школы блокадного Ленинграда», «Производство в блокадном Ленинграде», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города», по-прежнему доступны посетителям.

Дарья Драй ИА REGNUM Участник экспозиции

Дарья Драй ИА REGNUM «Музей под открытым небом» в пространстве «Ленрезерв»

Дарья Драй ИА REGNUM Детская площадка

Дарья Драй ИА REGNUM Детская площадка «Ленрезерв»

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветераны органов внутренних дел — участники Великой Отечественной войны, представители силовых структур.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов и участник экспозиции

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Беглов за рулем «Катюши»

Дарья Драй ИА REGNUM Автомобиль ЗИС-21

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Выставочный комплекс будет открыт для свободного посещения с 8 по 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, выставочное пространство «Ленрезерва» было значительно обновлено накануне 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, отмечавшейся в январе 2019 года.

Во время празднования 75-летия снятия блокады за три дня работы «Ленрезерв» посетили более 115 тысяч человек. Среди них 27 января был президент России Владимир Путин, отметивший высокий уровень экспозиции.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция «Ленрезерв»

Дарья Драй ИА REGNUM Концертная программа для гостей

Дарья Драй ИА REGNUM Танцы под песни военных лет

Патриотическое объединение «Ленрезерв» — общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Второй мировой войны. Экспозиция открыта для свободного посещения в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. В остальное время проводятся экскурсии для организованных групп по предварительной записи.

Дарья Драй ИА REGNUM Экспозиция выставки