Санкт-Петербург, 8 мая, 2019, 16:36 — ИА Регнум. Накануне Дня Победы на площадке патриотического объединения «Ленрезерв» в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие военно-исторической выставки, посвященной 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Дарья Драй ИА REGNUM
Предменты экспозиции выставки

На ней можно увидеть, как Ленинград держал оборону против осаждавших город германских нацистов и их пособников.

Дарья Драй ИА REGNUM
Военно-историческая выставка на территории «Ленрезерва»
Дарья Драй ИА REGNUM
76-мм дивизионная пушка
Дарья Драй ИА REGNUM
Замаскированная артиллерийская позиция

Уже хорошо знакомое петербуржцам выставочное пространство на Феодосийской улице в этом году пополнилось абсолютно новой экспозицией на открытой площадке.

Дарья Драй ИА REGNUM
«Моряки Балтфлота на позиции»
Дарья Драй ИА REGNUM
Участник реконструкции
Дарья Драй ИА REGNUM
Экспозиция «Музей под открытым небом»

Она позволяет почувствовать себя на улице блокадного Ленинграда и на подступах к городу, увидеть военную технику, применявшуюся при защите города, а также условия жизни в осажденном городе.

Дарья Драй ИА REGNUM
«Музей под открытым небом» в «Ленрезерве»
Дарья Драй ИА REGNUM
Участники экспозиции
Дарья Драй ИА REGNUM
Автомобили военных лет

Прежние экспозиции «Ленрезерва», такие как «Бомбоубежище», «Коммунальная квартира», «Школы блокадного Ленинграда», «Производство в блокадном Ленинграде», «Искусство в блокадном Ленинграде», «Быт жителей блокадного города», по-прежнему доступны посетителям.

Дарья Драй ИА REGNUM
Участник экспозиции
Дарья Драй ИА REGNUM
«Музей под открытым небом» в пространстве «Ленрезерв»
Дарья Драй ИА REGNUM
Детская площадка
Дарья Драй ИА REGNUM
Детская площадка «Ленрезерв»

В торжественной церемонии открытия выставки приняли участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, руководство ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ветераны органов внутренних дел — участники Великой Отечественной войны, представители силовых структур.

Дарья Драй ИА REGNUM
Александр Беглов и участник экспозиции
Дарья Драй ИА REGNUM
Александр Беглов за рулем «Катюши»
Дарья Драй ИА REGNUM
Автомобиль ЗИС-21

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Выставочный комплекс будет открыт для свободного посещения с 8 по 12 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, выставочное пространство «Ленрезерва» было значительно обновлено накануне 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады, отмечавшейся в январе 2019 года.

Во время празднования 75-летия снятия блокады за три дня работы «Ленрезерв» посетили более 115 тысяч человек. Среди них 27 января был президент России Владимир Путин, отметивший высокий уровень экспозиции.

Дарья Драй ИА REGNUM
Экспозиция «Ленрезерв»
Дарья Драй ИА REGNUM
Концертная программа для гостей
Дарья Драй ИА REGNUM
Танцы под песни военных лет

Патриотическое объединение «Ленрезерв» — общественная некоммерческая организация, в основе которой коллекция автомобилей, военной техники, материального и духовного наследия времён Второй мировой войны. Экспозиция открыта для свободного посещения в дни празднования памятных дат Великой Отечественной войны. В остальное время проводятся экскурсии для организованных групп по предварительной записи.

Дарья Драй ИА REGNUM
Экспозиция выставки
Дарья Драй ИА REGNUM
Полевая кухня