Барнаул, 15 июля, 2019, 15:00 — ИА Регнум. Новый порядок диспансеризации в России врач высшей категории, доктор медицинских наук и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») хоть и считает небольшим шагом вперёд, но не уверен, что ослабленное первичное звено способно потянуть такой огромный пласт работы. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM нововведения, он пояснил:

Цитата из х∕ф «Конец века». Реж. Константин Лопушанский. 2001. Россия Пенсионеры в очереди

«Можно сделать вывод, что новый порядок диспасеризации — это небольшой шаг вперед. По сравнению с прошлым порядком, действовавшим с 2017 года, добавились обязательное проведение на первом этапе общего анализа крови, а также скриниговые исследования для раннего выявления онкопатологии.

Вместе с тем отсутствует уверенность, что ослабленное первичное звено способно потянуть такой огромный пласт работы, как это предполагается нормативными документами по диспансеризации: ведь некомплект участковых терапевтов даже в крупных городах достигает 50 и более процентов».

Напомним, новый порядок диспансеризации и профилактических осмотров вступил в силу с 6 мая 2019 года. Отныне граждане, чей возраст старше 40 лет, смогут проходить диспансеризацию каждый год.