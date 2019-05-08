Анкара, 8 мая, 2019, 16:34 — ИА Регнум. Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган выступил на заседании Североатлантического совета НАТО и «Средиземноморского диалога» в Анкаре и осудил политику некоторых его членов. Он заявил, что Турция — единственный член НАТО, который на деле вел и ведет успешную борьбу с террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Президент напомнил, что контртеррористические операции вооруженных сил Турции в Сирии проводились на фоне антитурецкой истерии. По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что благодаря усилиям Турции была предотвращена гуманитарная катастрофа в сирийской провинции Идлиб и обеспечена стабильность. Тем самым Турцией была предотвращена гибель сотен тысяч сирийцев, а также новая волна беженцев в Европу. Глава турецкого государства подчеркнул, что его страна способствовала возвращению 320 тысяч беженцев в районы Сирии, освобожденные от террористов при поддержке вооруженных сил Турции. Турецкий лидер осудил позицию союзников его страны по НАТО, вооружающих террористов в регионе. Он, в частности, заявил: «Некоторые наши союзники поддерживают террористические организации, угрожающие безопасности Турции и ее населения. Эти страны поставляют террористам крупные партии вооружений и боеприпасов. Перед главарями террористов расстилают ковровые дорожки, а в некоторых странах даже принимают на высшем уровне. Оправдания подобному быть не может».