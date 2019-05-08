Москва, 8 мая, 2019, 14:07 — ИА Регнум. Когда стоишь в Александровском саду перед Вечным огнем у Могилы Неизвестного Солдата или идешь вдоль гранитных блоков с названиями городов-героев, появляется ощущение, что так было всегда. А как же иначе? Закончилась война, и люди построили этот мемориал, чтобы никогда не забывать. На самом деле Могила Неизвестного Солдата появилась в Александровском саду только в декабре 1966 года, а Вечный огонь загорелся в мае 1967 года. И гранитных блоков тогда было всего шесть.

Национальная электронная детская библиотека Гвоздики на граните / Понизовский В.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36470#page/0/mode/2up

Национальная электронная детская библиотека Гвоздики на граните / Понизовский В.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36470#page/0/mode/2up

По идее, это должен был быть памятник воинам, погибшим в боях под Москвой, но идея вышла за исходные рамки, и мемориал стал памятником всем воинам, отдавшим жизни за Победу.

Мы не знаем, чей он сын, чей брат, чей отец. Но он — сын всех матерей, дети которых, благословленные на святую войну, не вернулись с нее. Он — отец тех, кто не дождался с войны своих отцов. Он — кровно родной каждому из нас, ибо мы живы сегодня только потому, что пал в бою он.

В могиле действительно лежит неизвестный солдат. Его тело было найдено в братской могиле осенью 1966 года при проведении строительных работ на 41 километре Ленинградского шоссе под Зеленоградом.

Национальная электронная детская библиотека Гвоздики на граните / Понизовский В.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36470#page/0/mode/2up

Торжественная церемония перезахоронения состоялась 3 декабря 1966 года.

Вспомним тот декабрьский морозный день, когда в суровом торжестве провожала Родина в последний путь, к подножию Кремлевской стены, прах своего сына — Неизвестного Солдата. Артиллерийский лафет в кумаче и крепе. Гроб, овитый гвардейской лентой. Солдатская каска на нем…

Национальная электронная детская библиотека Гвоздики на граните / Понизовский В.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36470#page/0/mode/2up

Кортеж спускался по улице Горького (сейчас Тверская) к Кремлю, и по обеим сторонам теснились люди. Многие, мужчины и женщины, плакали, но не стеснялись слез. Ведь прошло всего двадцать лет с окончания войны, это ничтожный срок для человеческой памяти.

Национальная электронная детская библиотека Гвоздики на граните / Понизовский В.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36470#page/0/mode/2up

К месту захоронения у Кремлевской стены гроб с прахом Неизвестного Солдата несли на руках. Церемония завершилась артиллерийским салютом из трех залпов, небольшим торжественным парадом и митингом.

Национальная электронная детская библиотека Гвоздики на граните / Понизовский В.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36470#page/0/mode/2up

Могилу накрыли плитой из красного гранита с надписью:

ИМЯ ТВОЕ НЕИЗВЕСТНО

ПОДВИГ ТВОЙ БЕССМЕРТЕН

ПАВШИМ ЗА РОДИНУ

1941−1945

Национальная электронная детская библиотека Гвоздики на граните / Понизовский В.- Москва : Диафильм, 1969.- 1 дф. (40 кд.). Смотреть диафильм: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36470#page/0/mode/2up

Это событие нашло отражение в газете «Пионерская правда» (№ 97 от 5 декабря 1966 года).

Траурный кортеж медленно движется по улицам Москвы. У стен Кремля состоялся митинг, на котором присутствовали руководители партии и правительства, тысячи москвичей, друзья из разных стран.

Национальная электронная детская библиотека «Пионерская правда» (№97 от 5 декабря 1966 года)

В 1967 году могилу преобразовали в мемориальный комплекс, и 8 мая вспыхнул Вечный огонь.

«Его зажгли от огня Вечной славы на Марсовом поле в Ленинграде. Факел с огнем из города на Неве в Москву сопровождала делегация во главе с Героем Советского Союза легендарным летчиком Алексеем Петровичем Маресьевым». (Мясников А. Л., «100 великих достопримечательностей Москвы»)

Национальная электронная детская библиотека «Пионерская правда» (№ 38 от 12 мая 1967 года)

У древних стен Кремля собрались посланцы городов-героев. Они привезли с собой священную землю с полей легендарных сражений. Памятник Неизвестному Солдату стал символом верности живых делу павших за свободу Отчизны. Огонь вечной славы у Памятника Неизвестному Солдату зажёг Генеральный секретарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. «Пионерская правда» (№ 38 от 12 мая 1967 года)

В заключение приведем отрывок из повести Альберта Лиханова «Мой генерал», опубликованной в журнале «Пионер» (№№ 1−4, 1975 год):

…Мы стояли на каменных ступенях. У Солдата пылал Вечный огонь. Дождь идет, а огонь горит. Снег валит, а огонь не гаснет. Мы постояли у каменной звезды, в которой вечное пламя сияет. Дед честь Солдату отдал. Я — пионерский салют. Это все-таки грустно. Жил человек. Имя у него было. Мать. Может, жена была, дети. А потом погиб. Так погиб, что никто об этом не узнал. Но он не пропал. Он стал Неизвестным Солдатом. Его, может, ждут до сих пор. Думают о нем. Вспоминают. Зовут про себя по имени. А он без имени. Он — для всех Неизвестный Солдат. Я смотрел, как подходят к могиле женщины. Старухи. Пионеры. Как кладут цветы на красный мрамор. Как стоят, задумавшись глубоко…

Пусть и дальше ложатся на холодный гранит у Вечного огня красные гвоздики… Пусть и дальше приходят к Вечному огню люди и стоят задумавшись. Пусть вспоминают.

В статье использованы материалы из газет «Пионерская правда», журналов «Пионер», диафильма Гвоздики на граните / Понизовский В. — Москва: Диафильм, 1969. — 1 дф. (40 кд.).