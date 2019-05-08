Ярославль, 8 мая, 2019, 13:47 — ИА Регнум. В Ярославле судебный пристав установил место нахождения должника через любовную переписку в социальной сети. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в УФССП по Ярославской области.

УФССП по ЯО Больница

Должник не выплачивал алименты на ребенка, сумма долга достигла 378 тысяч рублей. На контакт с судебными приставами мужчина не шел, по месту регистрации не появлялся.

Судебный пристав нашел его в социальной сети и представился девушкой, заинтересованной в знакомстве.

«Между должником и служителем закона завязалась переписка. Достаточно быстро мужчина назначил приставу свидание, причем в больничной палате. Таким образом, местонахождение должника было установлено. В назначенное время, по согласованию с лечащим врачом, на свидание пришли судебный пристав-исполнитель и дознаватель», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по Ярославской области.

В отношении должника было возбуждено уголовное дело за неуплату алиментов.