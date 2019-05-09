Оренбург, 9 мая, 2019, 08:29 — ИА Регнум. В Оренбурге праздничные мероприятия 9 мая по традиции в 10:00 местного времени (08:00 мск) открывает торжественный митинг с прохождением личного состава войск Оренбургского гарнизона. По главной площади торжественным строем прошли лучшие представители воинских частей Оренбургского гарнизона, оренбургских подразделений силовых ведомств РФ, а также юнармейцы и кадеты, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Участники парада

Наталья Хомутова ИА REGNUM Вынос Знамени Победы и государственного флага России

Наталья Хомутова ИА REGNUM Командование парадом объезжает войска, здоровается с ними и поздравляет их

После парада начнётся театрализованное представление. В полдень праздничные мероприятия переместятся в мемориальный комплекс «Салют, Победа!». Здесь запланирована акция «Солдатская каша» с праздничным концертом и работой полевой кухни.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Парад в Оренбурге

Вечером отдельным событием праздника станет акция «Бессмертный полк». Торжественное шествие состоится на проспекте Победы. Завершится праздник концертом «Победный май!» и салютом.