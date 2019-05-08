Калуга, 8 мая, 2019, 13:35 — ИА Регнум. В Калуге, 7 мая, в преддверии Дня Победы, состоялся торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Городской думы Калуги, ветеранов, тружеников тыла и малолетних узников фашистских концлагерей поздравили с наступающим праздником глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, городской голова Дмитрий Разумовский, военный комиссар Октябрьского и Ленинского округов города Калуги Андрей Иванов и заместитель городского головы Юрий Моисеев.

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны

«Низкий поклон всем ветеранам Великой войны, вечная память павшим и вечная слава живым, — обратился к фронтовикам Александр Иванов. — Мы будем свято хранить память о тех, кто сражался на фронте, тех, кто тяжёлым трудом в тылу приближал Победу, всех тех, кто прошёл через ад фашистских концлагерей. Спасибо вам, дорогие ветераны, за этот великий подвиг, за Победу во имя мира! Сегодня вы по-прежнему в строю, принимаете активное участие в жизни города, вдохновляете молодое поколение калужан своей удивительной стойкостью и жизнелюбием».

Фото пресс-службы Городской думы Калуги Торжественный прием в честь ветеранов Великой Отечественной войны

Глава городского самоуправления подчеркнул, что молодое поколение калужан чтит память о великом подвиге нашего народа.

«Члены Молодёжной палаты при Городской думе приняли участие в акции «Эстафета огня Победы», посетили мемориальный комплекс на Зайцевой горе, — сказал Александр Иванов, — ребята участвовали в благоустройстве захоронений участников Великой Отечественной, уверен, что молодое поколение калужан сохранит память о героях Великой войны».

Для ветеранов творческие коллективы города подготовили праздничный концерт.