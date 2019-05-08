Токио, 8 мая, 2019, 13:32 — ИА Регнум. Японский производитель Honda назвала свой новый серийный электромобиль Honda e. Об этом 8 мая сообщает Autocar.

Autocar Honda e

Концепт авто был представлен на автосалоне во Франкфурте в 2017 году. В этом году на автосалоне в Женеве была показана почти серийная версия. По словам представителей компании, прототип, показанный на автосалоне в Женеве, «на 95% готов к производству».

Honda e выполнена в ретро-стиле. Ее технические особенности пока не раскрываются. Хотя уже известно, что электрокар будет выдавать мощность в 98 л. с. Без подзарядки авто сможет проехать расстояние в 200 км.

Читайте также: Honda представила концепт электрического мотоцикла для мотокросса