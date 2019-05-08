Ярославль, 8 мая, 2019, 13:11 — ИА Регнум. В центре Ярославля на Первомайском бульваре открылась выставка «Весна 45-го года». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Выставка «Весна сорок пятого года»

Выставка располагается в военных палатках и состоит из нескольких тематических экспозиций. В экспозиции «Память народа» представлены находки поисковых отрядов Ярославской области. Здесь также можно будет получить информацию о пропавших без вести во время Великой Отечественной войны.

В палатке «Новый ракурс» представлены миниатюрные диорамы, основанные на событиях Великой Отечественной войны, оборудовано место для военно-исторических настольных игр. Отдельная экспозиция посвящена маршалу Федору Толбухину, родившемуся в Ярославской области. Воссоздана комната маршала с предметами быта времен войны.

На выставке работает квест-пространство виртуальной реальности «Сталинградская битва». По сценарию, участники квеста перемещаются на 75 лет назад, в Дом Павлова 1942 года.

На бульваре также организованы фотовыставки и полевая почта: любой может отправить открытку своим родственникам или оформить поздравление ветерану, которое будет передано ему лично в руки на параде 9 Мая. В стилизованном лагере военных лет вечером всех жителей города и гостей ждет открытый кинотеатр.

Выставка организована правительством Ярославской области и региональным «Центром патриотического воспитания». Площадка «Весна 45-го года» будет работать до 9 Мая.