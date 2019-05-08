Калуга, 8 мая, 2019, 13:07 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс-музей «Зайцева Гора» на Варшавском шоссе в Барятинском районе Калужской области в 2019 году был выбран местом проведения акции Молодежного парламента при региональном Законодательном собрании «Эстафета Огня Победы». В 2019 году эстафета состоялась уже в пятый раз.

Zskaluga.ru Местом передачи эстафеты «Огня Победы» стала «Зайцева Гора»

Как сообщили 8 мая корреспонденту ИА REGNUM в отделе по взаимодействию со СМИ и информационному обеспечению аппарата Законодательного собрания Калужской области, акция «Эстафета Огня Победы» проводится в рамках праздничных мероприятий, посвященных 74-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Целями акции является воспитание у молодежи патриотических чувств и привлечение ее к мероприятиям, связанным с увековечением событий Великой Отечественной войны.

На митинге с приветственным словом выступил первый заместитель председателя областного парламента Александр Ефремов:

«Эта акция впервые была проведена в 2015 году. Тогда молодые парламентарии привезли частицу Вечного Огня из Александровского сада Москвы. Мы находимся сегодня на памятном месте — Зайцевой Горе, где погибло более пятидесяти тысяч солдат Красной армии. Наш священный долг помнить об их подвиге».

На территории комплекса «Зайцева Гора» собрались представители 26 муниципальных районов области. Делегатам были торжественно переданы частицы священного пламени, зажженного от огня мемориала. Это почётное право было предоставлено бывшему малолетнему узнику фашизма Анатолию Кузьмичу Хромову.

«Вы стоите на земле, где каждая пядь полита кровью наших отцов, дедов и прадедов, в память о которых воздвигнут этот памятник и горит Вечный Огонь. Помните об ужасах войны», — сказала бывший малолетний узник фашизма Зинаида Ивановна Инютина.

После митинга его участники возложили цветы к мемориалу, почтив память погибших.

Напомним, в декабре 1941 года в ходе контрнаступления под Москвой войска 50-й армии отбросили противника от Тулы, освободили Калугу и в январе 1942 года вышли к Варшавскому шоссе. В итоге многодневных боев подразделения Красной армии натолкнулись на глубоко эшелонированную оборону врага. Развернулись тяжелые бои, продолжавшиеся до марта 1943 года. Участки Варшавского шоссе по несколько раз переходили из рук в руки. Около года длились кровопролитные сражения у одного из мощных узлов сопротивления гитлеровцев — Фомино-I — Фомино-II с укрепленными высотами 269,8 и «Зайцева Гора».

В 60-х годах XX века в районе Зайцевой горы поисковики находили останки погибших красноармейцев, которых хоронили в братской могиле, а 9 мая 1972 года на месте кровопролитных боёв с немецко-фашистскими захватчиками был торжественно открыт военно-исторический музей «Зайцева Гора».